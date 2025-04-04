Коли київські маршрутки перейдуть на безготівковий проїзд: що каже влада

Військова адміністрація Києва працює над впровадженням безготівкового проїзду в маршрутках столиці.

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Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Є рішення. Цим питанням займається військова адміністрація. І громада вже висловилась — петиція набрала необхідні голоси. Тепер час діяти", - наголосив він.

Безготівковий проїзд у київських маршрутках

Тимур Ткаченко повідомив, що у 2018 році КМДА ухвалила рішення про перехід всього транспорту Києва на безготівкову оплату до кінця 2022 року.

Однак, з подачі управлінців, рішення було відкладено до закінчення війни. Причиною цього є вигода для тих, хто працює з готівкою. Водночас комунальний транспорт уже перейшов на безготівковий розрахунок, а маршрутки досі залишаються на готівці без обліку та контролю.

Ткаченко зазначив, що кияни, ймовірно, не виграють від затримки запровадження безготівкового проїзду. Бюджет втрачає сотні мільйонів гривень, а на початку року правоохоронці повідомили посадовців КМДА про підозри у вимаганні "відкатів" від перевізників.

Однак питання наразі розглядає військова адміністрація. Громада висловила свою підтримку через петицію, яка набрала необхідні голоси.

"Працюємо. Деталі — скоро," - підсумував він.

Двовладдя в Києві

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. До цього він був заступником міністра розвитку громад та територій, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши Тимура Ткаченка у порушенні закону та спробі узурпувати владу. Ткаченко, у свою чергу, вважає, що причина конфлікту полягає в тому, що мерія не виконує своїх обов'язків.