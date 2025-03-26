Ткаченко звинувачує столичну владу у розкраданні 8 млрд гривень

Бюро економічної безпеки за 2024 рік виявило можливі порушення у понад 100 публічних закупівлях Києва на понад 8 млрд гривень. Столичні чиновники відреагували на зауваження правоохоронців лише у 19% випадків.

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Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко за результатами наради з представниками БЕБ.

"Посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) відреагували на рекомендації БЕБ лише у 19% випадків! Чотири з п'яти проблемних закупівель — проігноровані. Вже цього року виявлено 4 порушення на понад 1 млрд грн", - наголосив Ткаченко.

За його словами, наразі БЕБ вже звертається до КМВА – після того, як перестали отримувати будь-які відповіді від влади міста.

І це лише по одній закупівлі, на майже 600 млн грн платників податків. Не менш важливий і напрямок, на який кошти можуть бути направлені непрозоро – реконструкція дамб мулових полів Бортницької станції аерації. Взагалі щорічні вливання сотень мільйонів гривень в станцію треба вивчати, хоча обʼєкт безумовно важливий для міста", - підкреслив Ткаченко.

Він додав, що також чітко видно типові проблеми в закупівлях: підприємства, яким з міського бюджету йдуть сотні мільйонів — не платять податків, не подають звітностей, не мають матеріальної бази, в багатьох випадках банально не мають кадрів для проєктів, які реалізовують.

"Замовники, посадовці цього не бачать, коли допускають до участі в закупівлях? А коли підписують договори? Я не хочу, щоб ці питання залишалися риторичними. Я скликаю засідання групи "Прозорість і підзвітність" для окремої доповіді Територіального управління БЕБ у місті Києві. Тема: належне використання коштів бюджету столиці", – додав начальник КМВА.

Він впевнений, якби кошти міста не розкрадалися, мер столиці Віталій Кличко міг би більше дронів передавати військовим від громади.

Конфлікт Ткаченко та Кличко: двовладдя в Києві

Раніше Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. До цього він був заступником міністра розвитку громад та територій, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.