- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Корупційний скандал у Києві: Кличко звільнив посадовців та керівників комунальних підприємств
Мер Києва Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці та звільнив низку посадовців, яких підозрюють у корупції.
Про це Кличко повідомив у Телеграм.
Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.
Звільнення посадовців
Кличко нагадав, що 28 лютого звільнив з посад у КМДА свого заступника Петра Оленича, заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова та заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту.
Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр", а фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради.
Як пообіцяв Кличко, будуть звільнені й наступні посадовці:
- директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;
- директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій:
- директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний;
- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.
Що стосується комунального обʼєднання "Київзеленбуд", посадовців якого затримали правоохоронці, будуть звільнені:
- генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;
- перший заступник генерального директора "Київзеленбуду" Олексій Лукаш;
- заступник начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександр Гора.
Як повідомив Кличко, перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення.
Крім того, мер Києва пообіцяв, що у сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація.
"Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ і до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані", - підкреслив Кличко.
Він додав, що вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому.
"Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об"єктів майна, розташованих на них", - повідомив Кличко.
За його словами, готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА.
Земельні махінації у Києві
Раніше журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Після цього глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагав від Кличка негайно звільнити всіх причетних посадовців.
Також антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.
За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти справи незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.
7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп.