Коррупционный скандал в Киеве: Кличко уволил чиновников и руководителей коммунальных предприятий

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на последние резонансные новости, касающиеся, в частности, земельной сферы столицы и уволил ряд чиновников, подозреваемых в коррупции.

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Об этом Кличко сообщил в телеграмме.

Он отметил, что город предоставляет стражам порядка все приглашаемые документы и способствует следствию.

Увольнение должностных лиц

Кличко напомнил, что 28 февраля уволил с должностей в КГГА своего заместителя Петра Оленича, заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова и заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту.

Также депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр", а фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета.

Как пообещал Кличко, будут уволены и следующие чиновники:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий:

директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной;

заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Что касается коммунального объединения "Киевзеленстрой", чиновников которого задержали правоохранители, будут уволены:

генеральный директор предприятия Юрий Бахмат;

первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Лукаш;

заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.

Как сообщил Кличко, проверки в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очистки.

Кроме того, мэр Киева пообещал, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений будет осуществлена реорганизация.

"Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ и к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены", — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что уже готовится пакет решений, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в дальнейшем.

"По последнему мы подготовили обращение в парламент. Чтобы Верховная рада надлежащим образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них", — сообщил Кличко.

По его словам, готовятся решения и о реорганизации структурных подразделений КГГА.

Земельные махинации в Киеве

Ранее журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. После этого глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко потребовал от Кличко немедленно уволить всех причастных должностных лиц.

Также антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты дела незаконно вывели из собственности территориального общества Киева землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен.

7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп.