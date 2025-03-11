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После журналистского расследования глава КМВА Ткаченко поставил ультиматум Кличку: что требует
Журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко требует от городского головы Киева Виталия Кличко уволить всех причастных должностных лиц.
Нравственный крах городских властей
"Сначала – задержание. Затем – публикации циничных разговоров. Теперь – расследование, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий «в теме» и «в доле». И все они – назначены городским головой. Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", - написал Ткаченко.
Он требует от мэра Киева Кличко немедленного увольнения всех фигурантов расследования Bihus.Info, а также публичного отчета об увольнении тех, кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований.
"Обещанные "чистки" до сих пор не состоялись. Киевляне имеют право знать, кто уволен, а кто до сих пор у власти. Очевидно, что городское управление парализовано коррупцией. Время на кардинальные изменения", — подчеркнул Ткаченко.
Кто фигурирует в расследовании Bihus.Info
Как говорится в расследовании Bihus.Info, преступная схема, которой руководил бизнесмен и "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий, насчитывала по меньшей мере два десятка человек на разных должностях.
На записях, которые получили журналисты, присутствовали:
- заместитель Виталия Кличко и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко,
- главный архитектор Киева, глава Департамента градостроительства КГГА Александр Свистунов,
- заместитель Кличко Петр Оленич,
- глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев,
- депутат земельной комиссии Елена Марченко,
- заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта,
- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов,
- директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих,
- директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,
- заместители Шария в КП "Спецжилфонд" Геннадий Король и Вадим Шпачук,
- и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков,
- директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор,
- директор "Киевского института земельных отношений" Игорь Долинский,
- заместитель директора коммунального предприятия "Инженерный центр" Ярослав Федорук,
- директор коммунальной финансово-строительная компания "Жилье-Инвест" Виктор Погребной,
- депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Слончак,
- депутат от фракции "Батькивщина" Анна Свириденко.
По данным следствия, они получали участки по "туалетной схеме", когда на подставных лиц регистрируют право собственности на какую-нибудь мелкую недвижимость, а затем получают участки под ней.
Земельные махинации в Киеве
Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.
По информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела — заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.
Фигурантов дела вместе с Комарницким подозревают в том, что они завладевали ценной столичной землей под застройку и полностью влияли на решение местных властей о предоставлении прав на землю. Схема заключалась в том, что фигуранты искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на несуществующие дома якобы на этих территориях подставных людей. Затем в горсовет подавали заявления о том, чтобы предоставить им право собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений — так избегали торгов.
По данным следствия, в течение 2023-2024 годов незаконно вывели из собственности территориального общества Киева землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен.
7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп.
10 февраля НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого. Накануне директор бюро Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и правоохранители принимают меры по его задержанию.
28 февраля Кличко уволил с должностей в КГГА своего заместителя Петра Оленича, заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова и заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту.