После журналистского расследования глава КМВА Ткаченко поставил ультиматум Кличку: что требует

Журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко требует от городского головы Киева Виталия Кличко уволить всех причастных должностных лиц.

Нравственный крах городских властей

"Сначала – задержание. Затем – публикации циничных разговоров. Теперь – расследование, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий «в теме» и «в доле». И все они – назначены городским головой. Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", - написал Ткаченко.

Он требует от мэра Киева Кличко немедленного увольнения всех фигурантов расследования Bihus.Info, а также публичного отчета об увольнении тех, кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований.

"Обещанные "чистки" до сих пор не состоялись. Киевляне имеют право знать, кто уволен, а кто до сих пор у власти. Очевидно, что городское управление парализовано коррупцией. Время на кардинальные изменения", — подчеркнул Ткаченко.

Кто фигурирует в расследовании Bihus.Info

Как говорится в расследовании Bihus.Info, преступная схема, которой руководил бизнесмен и "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий, насчитывала по меньшей мере два десятка человек на разных должностях.

На записях, которые получили журналисты, присутствовали:

заместитель Виталия Кличко и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко,

главный архитектор Киева, глава Департамента градостроительства КГГА Александр Свистунов,

заместитель Кличко Петр Оленич,

глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев,

депутат земельной комиссии Елена Марченко,

заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта,

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов,

директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих,

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,

заместители Шария в КП "Спецжилфонд" Геннадий Король и Вадим Шпачук,

и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков,

директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор,

директор "Киевского института земельных отношений" Игорь Долинский,

заместитель директора коммунального предприятия "Инженерный центр" Ярослав Федорук,

директор коммунальной финансово-строительная компания "Жилье-Инвест" Виктор Погребной,

депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Слончак,

депутат от фракции "Батькивщина" Анна Свириденко.

По данным следствия, они получали участки по "туалетной схеме", когда на подставных лиц регистрируют право собственности на какую-нибудь мелкую недвижимость, а затем получают участки под ней.

Земельные махинации в Киеве

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела — заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.

Фигурантов дела вместе с Комарницким подозревают в том, что они завладевали ценной столичной землей под застройку и полностью влияли на решение местных властей о предоставлении прав на землю. Схема заключалась в том, что фигуранты искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на несуществующие дома якобы на этих территориях подставных людей. Затем в горсовет подавали заявления о том, чтобы предоставить им право собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений — так избегали торгов.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов незаконно вывели из собственности территориального общества Киева землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен.

7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп.

10 февраля НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого. Накануне директор бюро Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и правоохранители принимают меры по его задержанию.

28 февраля Кличко уволил с должностей в КГГА своего заместителя Петра Оленича, заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова и заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту.