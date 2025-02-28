"Чистый город": Кличко увольняет своего заместителя Оленича и двух должностных лиц

В Киевской городской администрации объявлено о кадровых изменениях из-за резонансного "земельного дела". В частности, будут уволены заместитель Петр Оленич и еще два чиновника.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об увольнении

Кличко отметил, что с должностей в КГГА будут уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов;

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

Кроме того, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия.

Кличко подчеркнул, что в сфере градостроительства и земельных отношений столицы по-прежнему заявлялось, будет проведена реорганизация, и изменения коснутся не только этих направлений.

Он также подчеркнул, что в контексте резонансного "земельного дела" город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и полностью способствует следствию.

Земельные махинации в Киеве

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА, которые велись во время досудебного расследования земельной коррупции в Киеве в рамках операции "Чистый город".

Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела — заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.

По данным НАБУ, в 2023-2024 годах злоумышленники присвоили 0,0994 га земли на сумму 11,6 млн грн. Однако удалось предупредить хищение шести земельных участков на общую сумму 83,7 млн. грн.

7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп

10 февраля НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого. Накануне директор бюро Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и правоохранители принимают меры по его задержанию.