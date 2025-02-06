НАБУ проводит обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 6 февраля, пришли с обысками к киевскому бизнесмену Денису Комарницкому.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Детали правоохранители пообещали обнародовать впоследствии.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в НАБУ, обыски проходят у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого.

Что известно о Комарницком

Денис Комарницкий – лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов.

После выборов в Верховную Раду в 2019 году он получил статус – "смотрящий за Киевом". Его имя регулярно появлялось в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды для строительства и реконструкции.

В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Как заявлял народный депутат Гео Лерос, посредством народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого, Офис президента систематически получает "валютные средства" из столичного бюджета.

А народный депутат Александр Дубинский заявлял, что к событиям, происходящим вокруг строительной компании "Укрбуд", причастен не только экс-нардеп и застройщик Маским Никитась, но и Денис Комарницкий