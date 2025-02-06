- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НАБУ проводит обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 6 февраля, пришли с обысками к киевскому бизнесмену Денису Комарницкому.
Как сообщила пресс-служба НАБУ, правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Детали правоохранители пообещали обнародовать впоследствии.
Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в НАБУ, обыски проходят у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого.
Что известно о Комарницком
Денис Комарницкий – лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов.
После выборов в Верховную Раду в 2019 году он получил статус – "смотрящий за Киевом". Его имя регулярно появлялось в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.
Компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды для строительства и реконструкции.
В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.
Как заявлял народный депутат Гео Лерос, посредством народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого, Офис президента систематически получает "валютные средства" из столичного бюджета.
А народный депутат Александр Дубинский заявлял, что к событиям, происходящим вокруг строительной компании "Укрбуд", причастен не только экс-нардеп и застройщик Маским Никитась, но и Денис Комарницкий