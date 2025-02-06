НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 6 лютого, прийшли з обшуками до київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Як повідомила пресслужба НАБУ, правоохоронці проводять масштабну операцію з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Деталі правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом.

Як повідомляє Економічна правда із посиланням на джерела у НАБУ, обшуки проходять у київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років.

Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Як заявляв народний депутат Гео Лерос, за посередництво народного депутата з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка та Дениса Комарницького, Офіс президента систематично отримує "валютні кошти" зі столичного бюджету.

А народний депутат Олександр Дубинський заявляв, що до подій, що відбуваються навколо будівельної компанії "Укрбуд", причетний не лише екснардеп та забудовник Маским Микитась, а й Денис Комарницький