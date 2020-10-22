Лерос подозревает, что "строительная мафия" Киева возит сумки с деньгами в Офис Президента

При посредничестве народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого Офис президента и Служба безопасности Украины систематически получают "валютные средства" из столичного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ Об этом заявил народный депутат Гео Лерос в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, к этой схеме может быть причастен мэр Киева Виталий Кличко. "Кличко, Комарницкий и Офис Президента — это одно целое", — сказал политик.

Гео Лерос напомнил, что в свое время СБУ провела обыски в фирмах Дениса Комарницкого и изъяла компьютеры, на которых хранилась информация о его влиянии в течение мэрства Виталия Кличко на махинации с застройками в столице, в частности ООО "Эко-Буд-Трейд". Именно эта компания, которую контролирует Комарницкий, с согласия столичной власти получала подряды на миллиарды гривен из городского бюджета, в частности, разрешение на строительство Подольского мостового перехода. Но тогда дело так и не было доведено до конца, так как, по мнению политика, Николай Тищенко, который является кумом главы Офиса Президента Андрея Ермака, помог Комарницкому решить его проблемы путем подкупа Офиса Президента и СБУ.

"В 2019 году СБУ проводила обыски у Комарницкого, они изъяли большое количество документации. После Нового года, когда глава Офиса Президента усилил свои позиции, он через своего кума Тищенко начал выстраивать вертикаль влияния на город Киев. И тогда появился этот Комарницкий.

Тогда из подозреваемого он стал близким другом СБУ. Сегодня я не знаю таких людей, которые могут спокойно заезжать на территорию СБУ и передавать какие-то сумки. Когда я обратился с депутатским обращением к господину Баканову (глава СБУ. — Ред.) с просьбой объяснить, что за сумки и что там внутри, ведь сумки были не маленькие, — ответа я не получил. Мне кажется, что это было то же самое, что выгружал господин Тищенко из личного авто Комарницкого и заносил их в Офис президента. Я думаю, что это не просто взятки, это часть отлаженной системы, которая сегодня работает. Это систематическая работа по передаче валютных средств тем, кто их не трогает", — отметил Гео Лерос.

Народный депутат отметил, что он не помнит такого прецедента в истории Украины, чтобы "под полным прикрытием СБУ ... так открыто грабился бюджет страны".