Нардеп Гео Лерос обвинил партию Кличко "УДАР" в подкупе киевлян за 300 гривен

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" покупает голоса избирателей за 300 гривен.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, в котором обнародовал записи скрытой камеры с доказательством этого факта.

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"В этом выпуске я покажу вам видео, как люди столичного "смотрящего" покупают голоса киевлян по 300 гривен. Это депутат Михаил Терентьев — его считают человеком Аллы Шлапак. Он долго возглавлял общественную приемную Шлапак. На парламентских выборах в 2012 году был от нее наблюдателем. Михаил дважды депутат от Кличко, а с 2018 года возглавляет столичное КП "Инженерный центр", которое строило так называемый "стеклянный мост от Кличко", — рассказал парламентарий.

По словам Лероса, это КП значится на компьютере Дениса Комарницкого, как полностью ему подконтрольное, а сам Терентьев обозначенный, как директор с особенным статусом. Комарницкий даже защищает Терентьева в уголовных делах своими адвокатами.

"Посмотрите на эту концепцию защиты. Эпизод 1: КП Терентьева пересчитало компании Комарницкого "Варда" 50 млн гривен за работы, которые вообще не были сделаны. А во втором эпизоде по похожему сценарию перечислено на фирмы Комарницкого 350 млн гривен. Есть еще меморандумы, где делят награбленное из этого КП. И еще очень много фактов коррупции", — объяснил депутат.

Гео Лерос подчеркнул, что сейчас людям Комарницкого важно занять места в Киевсовете, поэтому абсолютно все его кандидаты в разных политсилах покупают голоса.

"Посмотрите как люди Комарницкого топят внутренних конкурентов, которые не из песочницы смотрящего. Это Игорь Федоренко, который является "правой рукой" Терентьева. Он работает в КП, которым руководит этот депутат. Теперь давайте перейдем к самой схеме подкупа голосов (фрагмент видео из скрытой камеры с Федоренко): Есть списки, мы по базе пробьем, если где-то есть дубль, то он уже отпадает. Потому что с ним поработали и… получены деньги, что перед выборами первую часть так скажем оплачено. После выборов конкретное это — результат на участках, допустим, вы там подали… допустим на 16 на 30 человек. Проходит неделя при подсчете голосов, если Кличко-Терентьев набирает большинство, голосов 600-700, то есть логически чтобы тех людей, которых мы подали, мы ж статистику ведет сколько у нас ЦА, значит большинство пришло проголосовало, значит уже есть повод выплатить", — поделился Лерос.

По его словам, люди Комарницкого у Виталия Кличко в почете. За такую эффективность, как заявил Лерос, он продлевает им контракты. Кстати, Федоренко в разговоре с собеседником подтвердил эту информацию: "Иии… Я думаю, если наш станет депутатом, будет возможность пролоббировать еще на 4 года, если выберут Кличко".

"Мы до сих пор живем в реальности, где киевляне продают свое будущее за 300 гривен. Представители столичной мафии Комарницкого идут в списках "УДАРа" "Слуги народа" и "Батькивщины". Мне также должны передать видео с другими депутатами со списка этих партий. Они идут грабить Киев! Не ведитесь на красивые лозунги и яркую обертку, как Подольский мост через Днепр, на котором Кличко уже включил освещение, а с другой стороны мост ведет в з*дницу", — подытожил парламентарий.