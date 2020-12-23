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Комарницкий содействует Микитасю в попытках вернуть под контроль "Укрбуд" — нардеп

В центре Киева рейдеры устраивают побоища, в результате которых полицейские получают травмы

Нардеп Александр Дубинский Нардеп Александр Дубинский
Нардеп Александр Дубинский

Народный депутат Александр Дубинский считает, что к событиям, происходящим вокруг строительной компании "Укрбуд", причастен не только экс-нардеп и застройщик Маским Микитась, выпущенный недавно из СИЗО, но и Денис Комарницкий, которого называют теневым "смотрящим" за строительным бизнесом Киева.

Об этом депутат написал у себя в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Титушки Лешего, захватывающие офис компании Укрбуд, не могут действовать только по указанию Микитася. Леший сейчас активно сотрудничает со смотрящим по Киеву и приятелем Николая Тищенко Денисом Комарницким. Который и пытается помочь Микитасю в войне за Укрбуд", — утверждает Дубинский.

Речь идет об инциденте, который произошел 21 декабря. Днем в центре города две группы "титушек" устроили настоящую битву за бывший офис "Укрбуда" — здание по улице Пушкинской, 27. Использовались гранаты и огнестрельное оружие. Среди пострадавших сотрудники охранной структуры и полиции.

Правоохранители задержали нескольких участников событий. Это оказались люди из окружения некого Сергея Лещенко, известного как "Леший".

Как сообщает Телеграм-канал Политика Страны, люди "Лешего", по заказу Максима Микитася, пытались прорваться в здание на Пушкинской.

По словам же адвоката Микитася Артура Габриеляна, Микитась не имеет никакого отношения к произошедшему побоищу, а собственности на здание его лишили незаконно. "Как нам известно из средств массовой информации, данное здание фактически и физически контролировал некий Сергей Лещенко", — сказал он.  

Стоит отметить, что это не первый криминальный эпизод, связанный с Микитасем после его выхода из СИЗО. Ранее его обвинили в причастности к похищению юриста. Как сообщает "Обозреватель", юрист Олег Мирошниченко дал показания о его похищении. По его словам, у него вымогали 800 тыс долларов в пользу Микитася.

Напомним, ранее Максим Микитась заявил, что замглавы Офиса президента Олег Татаров, который стал фигурантом дела о хищениях при строительстве жилья для Нацгвардии, работал в его компании как "специалист по схемам". После этого заявления Микитась был освобожден из-под стражи, а НАБУ заявило, что будет требовать ареста Татарова с возможностью залога. 

 

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