НАБУ хочет арестовать замглавы Офиса президента Татарова

Заместителю главы Офиса президента (ОП) Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает "Укринформ".

"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", — сказал директор НАБУ.

21 декабря Татаров посетил НАБУ, подозревающее его в причастности к даче взятки, которую, по версии следствия, предоставил экс-глава корпорации "Укрбуд" Миксим Микитась за недостоверную экспертизу в деле о квартирах для Национальной гвардии.

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После того, как он покинул здание бюро, чиновник ОП дал брифинг для журналистов, сообщив, в частности, что инициировал свое временное отстранение от служебных обязанностей в связи с этой ситуацией.

Напомним, ранее Татаров подчеркивал, что Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

НАБУ ныне расследует дело о нанесении государству ущерба 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Микитась.

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

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Следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым, который тогда работал в "Укрбуде". Кроме того, экс-нардеп назвал именно замглавы ОП автором схем корпорации по хищению средств.

НАБУ и САП ранее собирались также объявить о подозрении по делу о взятке и Татарову, однако НАБУ заявило, что генпрокурор Ирина Венедиктова незаконно сменила процессуальных руководителей по делу, включив в группу прокуроров саму себя, что сделало это процессуальное действие невозможным.

В ОГП в ответ заявили, что все было сделано законно, а НАБУ манипулирует информацией для давления на Венедиктову.

Отметим, что Татаров имеет статус адвоката с марта 2015 года. Хотя с 3 августа 2020 года он не может заниматься адвокатской деятельностью, будучи чиновником ОП, адвокатский статус он все же сохраняет.