Общество 1 час назад

НАБУ объявило экс-главе "Укрбуда" Микитасю подозрение в даче взятки

Экс-нардеп, по версии следствия, отдал машиноместо в обмен на занижение экспертизой ущерба от аферы с квартирами для Нацгвардии

Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя
Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя

Детективы Национального антикоррупционного бюро 1 декабря сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления бывшему депутату Верховной Рады и экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Об этом говорится в сообщении бюро.

Микитасю вменяют часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса, подозревая в даче взятки заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел за недостоверное письменное заключение. Последнему о подозрении в получении взятки (часть 3 статьи 368 УК) сообщили накануне, 30 ноября.

Кратко и по делу в Telegram

Следствие установило, что в рамках расследования полицией дела о схеме с квартирами для Национальной гвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна была установить реальную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

В НАБУ напоминают, что согласно договору Нацгвардии с застройщиком в обмен на земучасток площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) силовики должны были получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от этой недвижимости в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания строила на окраине Киева.

Читайте также:
Микитась и Орлов получили подозрения в деле о так называемых "ядерных взятках"

Установлено, что экс-нардеп, действуя в сговоре с чиновником госкомпании "Укрбуд", договорился с замдиректора ГНИЭКЦ МВД о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной — 7 млн ​​грн вместо 81 млн грн. В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил взятку в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тысяч грн.

В то же время, после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело в полиции, компания-застройщик с целью уклонения от ответственности дополнительно передала квартиры Нацгвардии на 7 млн ​​грн, то есть на сумму, указанную по результатам экспертизы.

НАБУ отмечает, что начало расследование дела о взятке в октябре. Сейчас следствие устанавливает и других лиц, которые могут быть причастными к совершению преступления.

Напомним, 14 сентября Высший антикоррупционный суд оставил Микитася под арестом по упомянутому делу о квартирах для Нацгвардии. В конце октября ему снизили размер залога, под который он может выйти из СИЗО, с 100 млн до 80,5 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Аэропорт "Львов" заявляет о давлении из-за проведенного СБУ и полицией обыска
Аэропорт "Львов" заявляет о давлении из-за проведенного СБУ и полицией обыска
Под Киевом полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем (ВИДЕО)
Под Киевом полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем (ВИДЕО)
Протестующие против РРО предприниматели устроили марш по центру Киева (ФОТО)
Протестующие против РРО предприниматели устроили марш по центру Киева (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут — Степанов

  3. НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше

  4. В Украине повысили прожиточный минимум, размер соцвыплат и минимальную пенсию

  5. Протестующие против РРО предприниматели устроили марш по центру Киева (ФОТО)

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...