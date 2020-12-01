НАБУ объявило экс-главе "Укрбуда" Микитасю подозрение в даче взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро 1 декабря сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления бывшему депутату Верховной Рады и экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Об этом говорится в сообщении бюро.

Микитасю вменяют часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса, подозревая в даче взятки заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел за недостоверное письменное заключение. Последнему о подозрении в получении взятки (часть 3 статьи 368 УК) сообщили накануне, 30 ноября.

Следствие установило, что в рамках расследования полицией дела о схеме с квартирами для Национальной гвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна была установить реальную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

В НАБУ напоминают, что согласно договору Нацгвардии с застройщиком в обмен на земучасток площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) силовики должны были получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от этой недвижимости в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания строила на окраине Киева.

Установлено, что экс-нардеп, действуя в сговоре с чиновником госкомпании "Укрбуд", договорился с замдиректора ГНИЭКЦ МВД о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной — 7 млн ​​грн вместо 81 млн грн. В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил взятку в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тысяч грн.

В то же время, после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело в полиции, компания-застройщик с целью уклонения от ответственности дополнительно передала квартиры Нацгвардии на 7 млн ​​грн, то есть на сумму, указанную по результатам экспертизы.

НАБУ отмечает, что начало расследование дела о взятке в октябре. Сейчас следствие устанавливает и других лиц, которые могут быть причастными к совершению преступления.

Напомним, 14 сентября Высший антикоррупционный суд оставил Микитася под арестом по упомянутому делу о квартирах для Нацгвардии. В конце октября ему снизили размер залога, под который он может выйти из СИЗО, с 100 млн до 80,5 млн грн.