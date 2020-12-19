"Дело Татарова" — это инструмент давления НАБУ на замглавы Офиса президента", — политолог

Уголовное производство НАБУ в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова базируется на слабых доказательствах и начато для политического давления на чиновника.

Об этом, как сообщает 112 канал, политолог Игорь Попов заявил в интервью журналистам.

"Логическим объяснением активности против Татарова могут быть его публичные заявления с критикой НАБУ и предложениями "перезагрузить" Бюро — так же, как раньше перезагрузили НАЗК, ЦИК, а также Верховную Раду. С 16 декабря часть статей закона "О Национальном антикоррупционном бюро" потеряли силу, Верховная Рада готовит новую редакцию закона, и кампания против Татарова как раз направлена на нейтрализацию предложений по "жёстком перезагрузке". Поэтому, несмотря на юридические сомнения, пиар-составляющая дела "НАБУ против Татарова" будет развиваться ещё достаточно долго", — сказал он.

Игорь Попов обратил внимание, что в данном деле "стороны не считаются с тайной следствия", поэтому все детали давно являются публичными.

"Дело "НАБУ против Татарова" имеет достаточно сомнительную процессуальную перспективу. Четыре года назад бывший нардеп в сговоре с руководителем строительной фирмы предоставили взятку в виде безвозмездного паркоместа чиновнику-криминалисту за фальшивую экспертизу. Две недели назад в деле появляется дополнительный фигурант — Татаров, роль которого в преступной схеме не совсем понятна. Татаров в то время не был должностным лицом, поэтому не мог злоупотреблять влиянием. Также он не распоряжался паркоместами, поэтому не мог их предоставить как неправомерную выгоду", — сказал он.

Политолог также отметил, что подозрение против Олега Татарова базируется на показаниях организатора схемы (Максима Микитася) и завуалированной переписке в WhatsApp, которая не является доказательством.

"Поэтому не важно — вручат подозрение или нет, — следствие вряд ли докажет участие Татарова в отношениях между застройщиками и экспертом, и дело даже не дойдёт до суда… Особенно пикантной будет ситуация, если ради показаний против Татарова по делу "о паркоместе" освободят от наказания организаторов квартирного дела с убытками в 81 млн гривен. Паркоместо явно стоило на пару порядков меньше", — подытожил Игорь Попов.

Ранее, бывший совладелец компании "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявил, что замглавы Офиса президента Олег Татаров, , который стал фигурантом дела о хищениях при строительстве жилья для Нацгвардии, работал в его компании как "специалист по схемам".