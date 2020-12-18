Общество 20 минут назад

Национальная ассоциация адвокатов возмущена действиями НАБУ и САП в отношении Татарова

Вручать уведомление о подозрении адвокатам имеет лишь исключительный перечень лиц

Национальная ассоциация адвокатов возмущена действиями НАБУ и САП в отношении Татарова Национальная ассоциация адвокатов возмущена действиями НАБУ и САП в отношении Татарова

Национальная ассоциация адвокатов Украины возмущена грубым и дерзким нарушением закона при уведомлении подозрения заместителю руководителя Офиса президента, адвокату Олегу Татарову.

Об этом говорится в официальном заявлении асоциации.

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"Действия и. о. руководителя САП вызывающе нарушают требования УПК и закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату. Такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников НАБУ и САП", — говорится в заявлении.

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Ассоциация отмечает, что по закону полномочия вручать уведомление о подозрении адвокатам имеет исключительный перечень лиц, в который и. о. председателя САП Максим Грищук не входит.

"Максим Грищук, временно исполняя обязанности руководителя САП, превысил полномочия. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследовано Государственнім бюро расследований", — говорится в позиции Национальной ассоциации.

Татаров сохраняет статус адвоката на основании свидетельства, которое было временно приостановлено, отметили в ассоциации.

"Адвокаты, деятельность которых приостановлена, сохраняют статус адвоката и, следовательно, являются лицами, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства", — говорится в заявлении.

В Ассоциации адвокатов требуют немедленной реакции правоохранительных органов на нарушение НАБУ и САП норм УПК и незаконное давление на адвоката.

"НААУ сообщит о совершенных нарушениях процессуального и профильного законодательства в отношении Олега Татарова правоохранительные органы и международные институты, профессиональные европейские организации и потребует расследования и надлежащей реакции на уголовное преследование адвоката", — отметили в ассоциации.

Напомним, 18 декабря НАБУ и САП сообщили заместителю председателя ОП Олегу Татарову о подозрении в совершении уголовного преступления. Сам Татаров назвал действия НАБУ местью за его публичную позицию относительно неэффективной работы ведомства.

В конце ноября заместитель председателя Олег Татаров заявил о необходимости отставки директора НАБУ Артема Сытника. Он также назвал Сытника корнем проблем в антикоррупционной системе страны.

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