На Банковой хотят отставки Сытника, считая его "корнем всех проблем" в борьбе с коррупцией

Директор Национального антикоррупционного бюро должен уйти с должности, потому что в нем "корень всех проблем", а само НАБУ — "не украинская история".

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров в комментарии изданию "Закон и бизнес".

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В частности, его попросили прокомментировать законопроект, о котором сообщили в правительстве, и который должен оставить Сытника на должности. А недавно Зеленский уверял послов G7, что действующий директор НАБУ останется.

"НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", — отметил Татаров.

При этом заместитель Андрея Ермака считает, что директор НАБУ должен уйти с должности.

Также Татаров заявил, что "внешние источники влияния" ведут борьбу за то, чтобы оставить Сытника на должности.

Замглавы ОП также подчеркнул, что в этом вопросе он не определяет государственную политику, поэтому выражает исключительно собственное мнение.

Ранее назначение самого Татарова в Офис президента (он там отвечает за правоохранительную деятельность и нацбезопасность) очень критиковали, потому что раньше тот работал в МВД при Януковиче и попал под люстрацию.

В частности, Татаров защищал "беркутовцев" во время событий на Майдане. Комментируя события, которые произошли в ночь на 23 января 2014 года в переулке Крепостном и Щорса в Киеве, когда "Беркут" из засады напал на автомайдановцев, он сказал, что это автомайдановцы "преследовали 4 автобуса Беркута" и "пытались нанести им телесные повреждения".

Татаров также говорил, что ночью 11 декабря 2013 года силовики не применяли насильственных действий для разгона Евромайдана, а разгоняли протестующих из-за того, что нужно было расчистить центр столицы для проезда транспорта.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", внесенный Кабинетом министров, который предусматривает изменение процедуры назначения и увольнения с должности директора НАБУ. Инициатор законопроекта №4437 — премьер-министр Денис Шмыгаль.