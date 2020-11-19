Зеленский — послам G7: Сытник останется директором НАБУ, несмотря на решения КСУ

Президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, заверив их, что признание неконституционными отдельных положений закона о Национальном антикоррупционном бюро "пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора" Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности", — заявил президент.

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Отмечается, что к разговору также присоединились сам Сытник, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", — заявил он.

Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу подробно общался с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио, который предложил экспертизу сложившейся ситуации.

Кроме того, Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них — восстановление к концу года уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, возвращение всех контрольных функций Нацагентства по предотвращению коррупции и "решение вопроса КС".

Отдельно президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача — реформа судебной системы.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас — лучшее время для реализации судебной реформы", — заявил глава государства.

Он рассказал, что была возобновлена ​​работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующих законодательных инициатив.

Послы G7 отметили, что поддерживают усилия президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции. Также дипломаты полностью поддержали "быструю реакцию украинской власти" на решение КС.

Стороны согласились с необходимостью обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ. Отдельно участники обсудили угрозы, стоящие перед НАБУ из-за решения КС.

Сытник отметил, что полностью согласен с позицией Зеленского и ОП об отсутствии факторов, критически влияющих на работу органа. Он подчеркнул, что решение КС сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.

"В то же время НАБУ совместно с властями отрабатывает ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем", — приводит пресс-служба президента информацию Сытника.

В свою очередь, послы G7 также отметили, что системные встречи с главой государства и главой ОП по актуальным вопросам "являются основой для эффективного сотрудничества".

Напомним, 16 сентября КС признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента назначать его директора. Ранее, в конце августа он признал неконституционным непосредственно указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении главой бюро Сытника.