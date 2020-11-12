Политика 8 минут назад

Шансы на одобрение Рады имеют и разгон КСУ, и восстановление норм о НАПК — Вениславский

Представитель президента в Конституционном суде прогнозирует, что парламент рассмотрит обе инициативы на следующей неделе

Федор Вениславский. Фото: Радио Свобода Федор Вениславский. Фото: Радио Свобода
Федор Вениславский. Фото: Радио Свобода

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что оба законопроекта, внесенных в ответ на скандальное решение КС по антикоррупционному законодательству — и президентом, и спикером парламента — имеют шансы на принятие уже на пленарной неделе 17-20 ноября. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Какие имеют шансы на принятие? Я вам хочу сказать, что я думаю, что имеют шансы на принятие и один, и другой законопроект. Я думаю, что эти два законопроекта, поскольку уже истекут все сроки, определенные регламентом для подачи альтернативных законопроектов, могут быть рассмотрены на следующей пленарной неделе", — заявил нардеп.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время Вениславский констатировал, что обе инициативы "имеют недостатки", поскольку законопроект, внесенный председателем Рады Дмитрием Разумковым и еще 124 депутатами, преследует сугубо техническую цель восстановить действие норм, уже признанных неконституционными, и такой закон в случае принятия снова можно будет обжаловать в КС, к тому же ссылаясь на уже оформленную им ранее правовую позицию.

Читайте также:
Богдан о разгоне КСУ: Лечить болезнь расстрелом — это узурпация власти и путь к импичменту

"Тактически он абсолютно правильный, потому что надо было дать посыл. Этот посыл дали. Но с точки зрения вопросов, касающихся уже выполнения решения КСУ, надо отвечать откровенно, что этот законопроект не решает комплексно проблему... Законопроект Зеленского решает проблему политико-правовым путем, демонстрируя, что КСУ потерял фактически связь с реальностью и принимает антигосударственные решения и поэтому не имеет права работать в таком составе дальше", — отметил он.

Напомним, внесенный Зеленским законопроект касается роспуска текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом он жестко настаивает на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Тем временем еще 3 ноября комитет Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект Разумкова, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом
Зеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом
В Нацбанке озвучили 3 условия от МВФ для предоставления очередного транша
В Нацбанке озвучили 3 условия от МВФ для предоставления очередного транша
Зеленскому предоставили текст скандального решения КСУ еще до его публикации
Зеленскому предоставили текст скандального решения КСУ еще до его публикации
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

  3. Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от наград, присужденных Зеленским

  4. "Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина

  5. Кабмин ввел с 14 ноября "карантин выходного дня": что запрещено и когда он закончится

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...