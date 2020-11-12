Шансы на одобрение Рады имеют и разгон КСУ, и восстановление норм о НАПК — Вениславский

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что оба законопроекта, внесенных в ответ на скандальное решение КС по антикоррупционному законодательству — и президентом, и спикером парламента — имеют шансы на принятие уже на пленарной неделе 17-20 ноября. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Какие имеют шансы на принятие? Я вам хочу сказать, что я думаю, что имеют шансы на принятие и один, и другой законопроект. Я думаю, что эти два законопроекта, поскольку уже истекут все сроки, определенные регламентом для подачи альтернативных законопроектов, могут быть рассмотрены на следующей пленарной неделе", — заявил нардеп.

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В то же время Вениславский констатировал, что обе инициативы "имеют недостатки", поскольку законопроект, внесенный председателем Рады Дмитрием Разумковым и еще 124 депутатами, преследует сугубо техническую цель восстановить действие норм, уже признанных неконституционными, и такой закон в случае принятия снова можно будет обжаловать в КС, к тому же ссылаясь на уже оформленную им ранее правовую позицию.

"Тактически он абсолютно правильный, потому что надо было дать посыл. Этот посыл дали. Но с точки зрения вопросов, касающихся уже выполнения решения КСУ, надо отвечать откровенно, что этот законопроект не решает комплексно проблему... Законопроект Зеленского решает проблему политико-правовым путем, демонстрируя, что КСУ потерял фактически связь с реальностью и принимает антигосударственные решения и поэтому не имеет права работать в таком составе дальше", — отметил он.

Напомним, внесенный Зеленским законопроект касается роспуска текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом он жестко настаивает на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Тем временем еще 3 ноября комитет Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект Разумкова, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества.