Комитет Рады одобрил законопроект Разумкова о восстановлении отмененных КСУ норм о НАПК

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества.

Как сообщает РБК-Украина, за такое решение проголосовали шесть членов комитета, четыре нардепа воздержались, а двое были против.

Комитет признал законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства и рекомендовал Раде включить его в повестку дня и принять за основу и в целом.

Проект закона был подан в парламент 2 ноября, его авторами значатся председатель Рады Дмитрий Разумков еще сразу 124 депутата из разных фракций.

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При этом внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о роспуске текущего состава Конституционного суда и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным комитет не рассматривал.

Напомним, ранее в "Центре противодействия коррупции" отмечали, что такие действия приведут лишь к повторному признанию спорных норм неконституционными.

В свою очередь, Зеленский, жестко настаивающий на своем варианте необходимого решения Рады, угрожает роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допускает кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Решение о не соответствии Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников КС принял 27 октября.

В связи с данным решением Нацагентство по предотвращению коррупции 28 октября закрыло доступ к реестру е-деклараций, однако на следующий день Кабинет министров обязал НАПК все же возобновить работу реестра, несмотря на решение КС, что агентство и сделало.