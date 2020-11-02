Высший антикорсуд закрыл первое после решения КСУ дело за ложь в декларациях

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля. Как сообщает в своем Telegram-канале "Центр противодействия коррупции", это первое дело, закрытое после признания неконституционным уголовного наказания чиновников за неправдивую информацию в декларациях о доходах и имуществе.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро в свое время установило, что Брыль в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году чиновник вопреки законодательству вообще не подавал декларацию.

В частности, Брыль имел право использовать четыре автомобиля Mercedes и один Range Rover, но не указывал это в декларациях. Кроме того, на тогдашнего главу области была оформлена доверенность на управление и распоряжение всем имуществом его отца, в частности 0,4 га земли и домом в Киеве 540 площадью квадратных метров, а также еще двумя домами общей площадью 189 квадратных метров в Переяславе-Хмельницком.

Также детективы выяснили, что Брыль с женой и тремя дочерьми ездит на отдых в Турцию, Италию, Германию, Францию, Грецию, Израиль и другие страны, где семья останавливалась в дороги отелях.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

В ответ президент Владимир Зеленский предложил распустить решением Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что, однако, невозможно по существующему законодательству. Позже президент заявил даже о возможности кровопролитного сценария развития конфликта с КС.

В ЦПК при этом констатируют, что возможное принятие закона об электронном декларировании в том же виде, который был признан неконституционным, снова приведет к признанию его неконституционным.