Победителей не судят: Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

Президент Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда, которым он признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников, открывает путь к силовому конфликту с кровопролитием.

Как сообщает LB.ua, соответствующее аудиообращение появилось в чате фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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"Странное поведение судей КС в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово — "нет". Нет — лжи!", — сказал он.

Президент заявил, что не сомневается, что нардепов будут соблазнять сторонние силы, даже внутри фракции, но воззвал их к единой жесткой реакции, чтобы продемонстрировать, что они не "такие, как все".

"Время требует от нас правильных эмоций и смелости... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются? Может, докажем, что мы намного сильнее?" — сказал он.

По словам Зеленского по итогам решения депутатов будут приниматься "глобальные решения".

"Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Надо принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб", — заявил глава государства.

По мнению президента, ситуация, вызванная решением КС, грозит перерасти в насилие на улицах.

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон — надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь — будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение КС, эти скандальные фундаментальные законы — прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит КС за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах", — заявил он.

Зеленский при этом дал понять, что под насилием подразумевает "ответ общества", который будет "жестким, но справедливым".

"Готовы ли мы поставить на кон гибель страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", — добавил он.

В свою очередь, посольство США в Украине заявило о "росте озабоченности" вокруг сложившейся ситуации.

"Со все большей озабоченностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением КС. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", — сказано в сообщении диппредставительства в Twitter.

Как отмечают американские дипломаты, это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в украинской Конституции европейский и евроатлантический курс.