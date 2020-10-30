Политика 1 час назад

Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ

По мнению Тупицкого, законопроект 4288, предложенный президентом Зеленским, является нарушением 149 статьи Конституции

Александр Тупицкий. Фото: скриншот YouTube Александр Тупицкий. Фото: скриншот YouTube
Александр Тупицкий. Фото: скриншот YouTube

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда (КС) имеет признаки конституционного переворота.

Об этом 30 октября в ходе брифинга заявил глава КС Александр Тупицкий, передает корреспондент Delo.ua.

Кратко и по делу в Telegram

"За ночь склепали законопроект 4288, в котором есть признаки конституционного переворота в Украине. Я ответственно заявляю — это нарушение 149 статьи Конституции Украины. Что должно произойти в парламенте во вторник — законом или постановлением отменить решение КСУ. Почему тогда не указом президента? Зачем привлекать Верховную Раду в такое неконституционное дело. Одно лицо взяло на себя ответственность — и отменило решение. Это же решение президента. Никто даже не подозревал, что так могут развернуться события", — рассказал Тупицкий

По его словам, этим же законом планируют расформировать состав Конституционного Суда.

Читайте также:
Малюська предложил разрешить ситуацию с Конституционным судом созданием еще одного органа

"Второй момент — расформировать КСУ. Превратить его в палату конституционную. Но это вариант для недоразвитой страны. Можно из палаты сделать суд, но не из суда палату — это сужение. Но удивляться нечему, все будет происходить быстро. Тут же главное монобольшинство. Мы же живем в обществе и видим эти законы. Но почему за все должен отвечать КСУ? Вы же парламентарии, вы должны делать такие законы, чтобы не обращались в КСУ", — заявил Тупицкий.

При этом, он добавил, что принятие законопроекта Зеленского может привести к тому, что от Украины могут отделиться целые области.

"К чему приводит полная смена — вот во вторник примут закон — КСУ перестанет работать. Нарушается принцип несменяемости власти, то есть, остается пустое место. И вдруг некоторые области в это время воспользуются этой возможностью и областные советы примут решение о самоотделении от Украины. Это реально — и на востоке, и на западе. Решить этот вопрос кроме КСУ невозможно. А его нет — если трое судей не назначаются на протяжении одного года, мы понимаем почему", — подчеркнул глава КСУ.

Напомним, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава Конституционного суда не собирается идти в отставку
Глава Конституционного суда не собирается идти в отставку
"Взрывоопасно": Тупицкий объяснил, почему КС так долго думает над решением по люстрации
"Взрывоопасно": Тупицкий объяснил, почему КС так долго думает над решением по люстрации
Глава КС объяснил, почему не хочет идти на допрос в ГБР
Глава КС объяснил, почему не хочет идти на допрос в ГБР
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ

  3. Коррупционная схватка с КСУ: сможет ли ответить Зеленский на сложившуюся ситуацию

  4. ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины

  5. Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...