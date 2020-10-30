Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ

Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда (КС) имеет признаки конституционного переворота.

Об этом 30 октября в ходе брифинга заявил глава КС Александр Тупицкий, передает корреспондент Delo.ua.

"За ночь склепали законопроект 4288, в котором есть признаки конституционного переворота в Украине. Я ответственно заявляю — это нарушение 149 статьи Конституции Украины. Что должно произойти в парламенте во вторник — законом или постановлением отменить решение КСУ. Почему тогда не указом президента? Зачем привлекать Верховную Раду в такое неконституционное дело. Одно лицо взяло на себя ответственность — и отменило решение. Это же решение президента. Никто даже не подозревал, что так могут развернуться события", — рассказал Тупицкий

По его словам, этим же законом планируют расформировать состав Конституционного Суда.

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"Второй момент — расформировать КСУ. Превратить его в палату конституционную. Но это вариант для недоразвитой страны. Можно из палаты сделать суд, но не из суда палату — это сужение. Но удивляться нечему, все будет происходить быстро. Тут же главное монобольшинство. Мы же живем в обществе и видим эти законы. Но почему за все должен отвечать КСУ? Вы же парламентарии, вы должны делать такие законы, чтобы не обращались в КСУ", — заявил Тупицкий.

При этом, он добавил, что принятие законопроекта Зеленского может привести к тому, что от Украины могут отделиться целые области.

"К чему приводит полная смена — вот во вторник примут закон — КСУ перестанет работать. Нарушается принцип несменяемости власти, то есть, остается пустое место. И вдруг некоторые области в это время воспользуются этой возможностью и областные советы примут решение о самоотделении от Украины. Это реально — и на востоке, и на западе. Решить этот вопрос кроме КСУ невозможно. А его нет — если трое судей не назначаются на протяжении одного года, мы понимаем почему", — подчеркнул глава КСУ.