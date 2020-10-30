ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурирует председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ведомства.

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По информации ГБР, в ходе досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

В частности, Тупицкого проверяют насчет возможного участия в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Для этого следователем Государственного бюро расследований Тупицкий вызван на допрос на 2 ноября 2020 года.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.