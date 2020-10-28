КСУ обратился к президенту, премьеру и спикеру Рады из-за угроз и давления на судей

Собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к представителям власти страны с заявлением о давлении и угрозах судьям с целью повлиять на их деятельность.

Об этом в среду, 28 октября, сообщается на сайте КСУ.

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В частности, в суде напомнили, что согласно части 2 статьи 149 Конституции Украины, статьи 24 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" влияние на судью КСУ в любой способ запрещается.

"Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков", — говорится в заявлении.

"Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", — утвержадют в КСУ.

При этом там официально заявляют, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, "Конституционный суд в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа".

"Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать Конституционному Суду Украины, несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы по их уголовному преследованию, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина", — заверили в судебной инстанции.

При этом решением собрания судей КСУ его председателю Александру Тупицкому поручено уведомить о сложившейся ситуации лично президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного во исполнение функций государства или местного самоуправления.

Вскоре в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о наличии у судей Конституционного суда Украины конфликта интересов во время принятия решения по антикоррупционному законодательству.

В частности, судьи КСУ приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование якобы в собственных интересах.