НАПК: ответственность за незаконное обогащение судьи КСУ отменили в собственных интересах

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о наличии у судей Конституционного суда Украины конфликта интересов во время принятия решения по антикоррупционному законодательству.

В частности, судьи КСУ приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование якобы в собственных интересах, сообщает пресс-служба НАПК.

Как говорится в заявлении, Нацагентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

"Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать по делу в таких условиях", — отметили в НАПК.

Так, в декларации Головатого за 2019 год обнаружили 3,6 млн грн недостоверных сведений, в декларации Завгородней за 2018 год — недостоверных сведений на 615 тысяч грн, в декларации за 2019 год — 754 тысячи грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

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В ведомстве также напомнили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика агентство установило признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса — использование заведомо поддельного документа.

Кроме того, НАПК составило административные протоколы о непредоставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Мойсиком и Игорем Слиденко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного во исполнение функций государства или местного самоуправления.