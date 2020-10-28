Политика 30 минут назад

НАПК: ответственность за незаконное обогащение судьи КСУ отменили в собственных интересах

Как минимум двое судей Конституционного суда якобы имели конфликт интересов во время принятия этого решения

Глава НАПК Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov Глава НАПК Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov
Глава НАПК Александр Новиков. Фото: facebook.com/alexander.f.novikov

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о наличии у судей Конституционного суда Украины конфликта интересов во время принятия решения по антикоррупционному законодательству.

В частности, судьи КСУ приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование якобы в собственных интересах, сообщает пресс-служба НАПК.

Кратко и по делу в Telegram

Как говорится в заявлении, Нацагентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

"Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать по делу в таких условиях", — отметили в НАПК.

Так, в декларации Головатого за 2019 год обнаружили 3,6 млн грн недостоверных сведений, в декларации Завгородней за 2018 год — недостоверных сведений на 615 тысяч грн, в декларации за 2019 год — 754 тысячи грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Читайте также:
КСУ признал незаконным право президента создавать НАБУ и назначать его директора

В ведомстве также напомнили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика агентство установило признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса — использование заведомо поддельного документа.

Кроме того, НАПК составило административные протоколы о непредоставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Мойсиком и Игорем Слиденко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного во исполнение функций государства или местного самоуправления.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ляшко проиграл на довыборах в Раду кандидату от "Слуги народа" — ЦИК
Ляшко проиграл на довыборах в Раду кандидату от "Слуги народа" — ЦИК
В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "За майбутнє"
В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "За майбутнє"
В Сумской области прикрыли самопровозглашенный избирком, проводивший альтернативные выборы
В Сумской области прикрыли самопровозглашенный избирком, проводивший альтернативные выборы
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Миллиарды убытков: о чем говорит аудит "Нафтогаза" и будет ли после него уволен Коболев

  3. Конституционный суд отменил электронные декларации и наказание за незаконное обогащение

  4. В Киеве возле метро "Почайна" появится киберспортивная арена GetInPro (ФОТО)

  5. Ляшко проиграл на довыборах в Раду кандидату от "Слуги народа" — ЦИК

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...