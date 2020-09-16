Политика 6 минут назад

КСУ признал незаконным право президента создавать НАБУ и назначать его директора

Конституционный суд признал несоответствующими Основному закону ряд положений закона о НАБУ относительно полномочий президента. Через три месяца они утратят силу

КСУ рассмотрел закон о Национальном антикоррупционном бюро. Фото: Wikipedia КСУ рассмотрел закон о Национальном антикоррупционном бюро. Фото: Wikipedia
КСУ рассмотрел закон о Национальном антикоррупционном бюро. Фото: Wikipedia

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) признала неконституционными ряд норм Закона "О Национальном бюро Украины". Они утратят силу через три месяца, поэтому Верховной Раде необходимо будет пересмотреть закон.

Соответствующее дело по конституционному представлению 50 народных депутатов КСУ рассмотрел 16 сентября, сообщает пресс-служба суда.

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В частности, неконституционными КСУ признал положения относительно полномочий президента:

- создавать НАБУ;

- назначать и увольнять его директора;

- определять троих членов комиссии по проведению конкурса на замещение поста директора НАБУ;

- определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости;

- утверждать положения о Совете общественного контроля и порядке его формирования.

Эти положения закона о НАБУ утратят силу через три месяца после вынесения решения КСУ. В то же время суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с принятым решением.

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Ранее Большая палата Конституционного Суда Украины признала неконституционным указ президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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