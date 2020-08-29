Назначение Сытника главой НАБУ признали неконституционным, но он остается на своем посту

28 августа Большая палата Конституционного Суда Украины (КСУ) признала неконституционным Указ президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба КСУ, Конституционный Суд Украины в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления.

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В то же время в КСУ отмечают, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро назвали политически мотивированным решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ.

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"Несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического освобождения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро по должности, решение Конституционного суда среди них нет", — говорится в заявлении НАБУ.

В НАБУ связали решение КСУ с обнародованием так называемых пленок Окружного административного суда Киева, на которых задокументированы разговоры об управляемом правосудии в Украине, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что сейчас "на очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро".

"Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние пять лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых", — подчеркнули в НАБУ.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Артема Сытника директором НАБУ 16 апреля 2015 года. Этому предшествовал конкурсный отбор.

19 декабря 2019 года его внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В конце июня 2019 года Сытника вызвали для разговора о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Ранее экс-депутат Дмитрий Крючков обвинил директора НАБУ Сытника в получении $500 тысяч взятки.

12 июля 2019 года сотрудник полиции зачитал директору Национального антикоррупционного бюро админпротокол по делу о возможной коррупции. В частности речь может идти об отдыхе Сытника в Ровенской области, который расценили как коррупцию.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сменило курс после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского и теперь защищает интересы близкого к нему бизнесмена Игоря Коломойского — все старые связанные с ним дела забыты, а причин для возбуждения новых не замечают.