В Раду внесли постановление об увольнении директора НАБУ Сытника

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом говорится на сайте парламента.

В то же время проект постановления пока отсутствует.

Известно, что инициативу с его увольнением поддержали 216 народных депутатов — они подписали совместное постановление.

При этом среди авторов — преимущественно депутаты от "Слуги народа" Артем Дмитрук, Алексей Леонов, Александр Бакумов, Максим Бужанский, Александр Санченко, Дарья Володина, Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых.

Как известно, Артем Сытник возглавляет НАБУ с января 2015 года.

19 декабря 2019 года его внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Читайте также: Рада уволила директора ГБР Трубу

Напомним, в конце июня 2019 года Сытника вызвали для разговора о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Ранее экс-депутат Дмитрий Крючков обвинил директора НАБУ Сытника в получении $500 тысяч взятки.

12 июля 2019 года сотрудник полиции зачитал директору Национального антикоррупционного бюро админпротокол по делу о возможной коррупции. В частности речь может идти об отдыхе Сытника в Ровенской области, который расценили как коррупцию.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сменило курс после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского и теперь защищает интересы близкого к нему бизнесмена Игоря Коломойского — все старые связанные с ним дела забыты, а причин для возбуждения новых не замечают.