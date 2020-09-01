Виновных в неконституционности введения карантина искать не стоит — Разумков

Поиск виновных в том, что некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине, введенном в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, является не совсем корректным.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу Свобода слова.

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По его словам, "в тех условиях, в которых работали и парламент, и Кабинет министров, и Офис президента не приходилось работать ни одной власти не только в Украине, но и, пожалуй, в мире".

"Как показывает практика, в начале борьбы с коронавирусом все отработали достаточно эффективно. Кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Но все сделали те первоочередные шаги, которые не позволили развиваться эпидемии так, как она развивалась в Испании, в Италии, во многих других странах мира и Европы в частности", — отметил Разумков.

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Он подчеркнул, что вместо поиска виновных, следует "взять (решение Конституционного суда — Delo.ua) во внимание и больше не делать тех ошибок, которые были допущены".

28 августа Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными часть положений из постановления правительства о введении карантина в Украине:

– частей 1,3 статьи 29 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями;

– абзаца 9 пункта 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 года.

Они утрачивают силу с дня принятия решения КСУ. Также Конституционный суд постановил закрыть производство о проверке конституционности положений постановления о карантине от 20 мая 2020 года № 392, так как оно уже недействительно.

Напомним, 29 мая Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных нормативно-правовыми актами Кабинета министров и Верховной Рады.

26 августа Кабинет министр продлил адаптивный карантин в Украине на два месяца, до 1 ноября.