Власти Луцка отказались вводить жесткий карантин из-за причисления города к "красной зоне" — такое решение приняли 3 августа 2020 года на внеочередном заседании Луцкого городского совета. Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Так, местные депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города к красной зоне карантина.

Во время собрания замглавы управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вносить дополнительные меры нет. По его словам, в городе и так действуют эффективные карантинные ограничения.

При этом профильный заместитель городского головы, депутат Константин Петрочук отметил, что решение комиссии ТЭБ и ЧС противоречит Конституции.

Поэтому было предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В связи с этим в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детские сады и транспорт. По мнению, главы юрдепартамента горсовета Натальи Юрченко, соответствующий проект решения горсовета не противоречит законодательству.

Также этим решением горсовет обратился к местной полиции с просьбой, чтобы та не штрафовала предпринимателей за нарушение карантина.

Отметим, ранее несогласие с постановлением Кабинета министров об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19 высказали в Тернопольском городском совете. Там также отказались усилить карантин.

Напомним, 31 июля Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. С 3 августа это разделение страны на карантинные зоны вступило в силу, а к "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.