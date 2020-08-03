Власти Тернополя не хотят соблюдать ограничения "красной" карантинной зоны

В Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал по итогам внеочередной сессии горсовета, которая состоялась в понедельник, 3 августа.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к так называемой красной зоне карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", — заявил Надал.

Ранее Тернопольский городской совет отказался усиливать ограничительные меры в связи с попаданием в "красную" карантинную зону. В заявлении, опубликованном на сайте горсовета, утверждается, что "основания принятия по Тернополю такого решения не установлены".

Перед этим Луцкий городской совет также заявил, что не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

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Напомним, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

С 3 августа это разделение страны на карантинные зоны вступило в силу.

При этом к "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что органы местной власти не могут ослаблять карантинные ограничения, введенные правительством.