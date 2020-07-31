Общество 1 час назад

Четыре зоны карантина: какие ограничения будут действовать по стране в августе

Карантинные ограничения в каждом регионе Украины будут отличаться в зависимости от уровня опасности распространения COVID-19

С 1 августа в Украине работает новый формат адаптивного карантина. Фото: Getty Images С 1 августа в Украине работает новый формат адаптивного карантина. Фото: Getty Images
С 1 августа в Украине работает новый формат адаптивного карантина. Фото: Getty Images

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация присвоила регионам Украины соответствующие эпидемиологической обстановке уровни опасности. С 1 августа 2020 года карантинные ограничения в каждой части страны будут определяться на основании этих уровней.

Всего их четыре: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный", и каждый предусматривает разную степень жесткости карантина.

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Фото: Facebook председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, изменения в формате адаптивного карантина заработают с 3 августа. В частности, в "красную" зону попали:

  • Луцк,
  • Тернополь
  • Кицманский район Черновицкой области;

"Оранжевая" зона:

  • Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,
  • Луцкий и Любешовский районы Волынской области,
  • Тысменицкий район Ивано-Франковской области, 
  • Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области,
  • Бучачский район Тернопольской области;

"Желтая" зона: 

  • Винница, Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, 
  • Нововолынск и Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области,
  • Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский и Любарский, Пулинский, Романовский, Черняховский районы Житомирской области;
  • Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
  • Яремче и Богородчанский, Городенковский, Косовский, Надворнянский районы Ивано-Франковской области,
  • Жолковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской области,
  • Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области,
  • Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Остальные регионы были отнесены к "зеленой" зоне. В ней карантинные ограничения наиболее лояльные: нужно носить маску в общественных зданиях и транспорте, массовые мероприятия можно проводить при соблюдении ограничения — не больше одного человека на 5 квадратных метров. Кинотеатры могут быть заполнены только на 50%, а транспорт — по количеству сидячих мест. В "желтой" зоне к перечисленным выше ограничениям добавляется еще и запрет на посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно).

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В "оранжевой" зоне к указанным ограничениям добавляются следующие: запрет на работу заведений размещения, кроме гостиниц; на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью; на работу спортзалов, фитнес-центров, культурных заведений, на прием новых смен в детских лагерях. Также под запретом оказывается плановая госпитализация больных (кроме беременных женщин, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи). Проведение массовых мероприятий допускается также с ограничениями: не более одного человека на 20 квадратных метров и не более 100 человек в общем.

Ограничения в "красной" зоне наиболее суровые. Ко всем перечисленным выше добавляется запрет ан работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, а также на посещение образовательных учреждений.

Инфографика: Минздрав

Решение об уровне коронавирусной опасности принимается по результатам оценки эпидемиологических показателей и будет пересматриваться еженедельно по пятницам. В тех регионах, в которых Госкомиссия во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не приняла решение, автоматически применяются ограничения для "зеленого" уровня.

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Напомним, что по предположениям Всемирной организации здравоохранения вакцина широкого применения от коронавирусной инфекции COVID-19 может стать доступной в середине 2021 года.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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