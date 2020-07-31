Четыре зоны карантина: какие ограничения будут действовать по стране в августе

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация присвоила регионам Украины соответствующие эпидемиологической обстановке уровни опасности. С 1 августа 2020 года карантинные ограничения в каждой части страны будут определяться на основании этих уровней.
Всего их четыре: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный", и каждый предусматривает разную степень жесткости карантина.
Фото: Facebook председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко
Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, изменения в формате адаптивного карантина заработают с 3 августа. В частности, в "красную" зону попали:
- Луцк,
- Тернополь
- Кицманский район Черновицкой области;
"Оранжевая" зона:
- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области,
- Тысменицкий район Ивано-Франковской области,
- Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области,
- Бучачский район Тернопольской области;
"Желтая" зона:
- Винница, Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области,
- Нововолынск и Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области,
- Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский и Любарский, Пулинский, Романовский, Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
- Яремче и Богородчанский, Городенковский, Косовский, Надворнянский районы Ивано-Франковской области,
- Жолковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской области,
- Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области,
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
Остальные регионы были отнесены к "зеленой" зоне. В ней карантинные ограничения наиболее лояльные: нужно носить маску в общественных зданиях и транспорте, массовые мероприятия можно проводить при соблюдении ограничения — не больше одного человека на 5 квадратных метров. Кинотеатры могут быть заполнены только на 50%, а транспорт — по количеству сидячих мест. В "желтой" зоне к перечисленным выше ограничениям добавляется еще и запрет на посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно).
В "оранжевой" зоне к указанным ограничениям добавляются следующие: запрет на работу заведений размещения, кроме гостиниц; на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью; на работу спортзалов, фитнес-центров, культурных заведений, на прием новых смен в детских лагерях. Также под запретом оказывается плановая госпитализация больных (кроме беременных женщин, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи). Проведение массовых мероприятий допускается также с ограничениями: не более одного человека на 20 квадратных метров и не более 100 человек в общем.
Ограничения в "красной" зоне наиболее суровые. Ко всем перечисленным выше добавляется запрет ан работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, а также на посещение образовательных учреждений.
Инфографика: Минздрав
Решение об уровне коронавирусной опасности принимается по результатам оценки эпидемиологических показателей и будет пересматриваться еженедельно по пятницам. В тех регионах, в которых Госкомиссия во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не приняла решение, автоматически применяются ограничения для "зеленого" уровня.
Напомним, что по предположениям Всемирной организации здравоохранения вакцина широкого применения от коронавирусной инфекции COVID-19 может стать доступной в середине 2021 года.