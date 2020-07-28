В ВОЗ рассказали, когда может появиться вакцина от коронавируса

Вакцина широкого применения от коронавирусной инфекции COVID-19 может стать доступной в середине 2021 года.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения, заместитель Генерального директора по программам (DDP) Сумия Сваминатан, сообщает Deutsche Welle .

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"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными", — рассказала Сваминатан.

По ее словам, "исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10%, это означает, что две-три или даже больше могут быть действенными".

Она также отметила, что у пациентов, которые преодолели коронавирус, со временем исчезают антитела.

Однако, это еще не значит, что исчезает иммунитет, так как науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности, существуют клетки памяти.

Великобритания, которая больше в Европе пострадала от пандемии, уже зарезервировала для себя 90 млн доз потенциальной вакцины. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма сообщил, что правительство выбор из трех производителей: немецкого Biontech, что в Майнце, американского концерна Pfizer и франко-австрийского концерна Valneva, который имеет филиал в Шотландии.

Ранее правительство в Лондоне также зарезервировал для себя 100 млн доз потенциальной вакцины, которую сейчас совместно разрабатывают университет в Оксофорде и компания AstraZeneca.

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В мире тестируют более 150 вакцин против коронавируса, а около 20 уже перешли в стадию клинических испытаний и их тестируют на людях.

В то же время советник британского правительства Кейт Бингем, в отличие от ВОЗ, предостерегает от чрезмерного оптимизма.

"Правда в том, что вакцина может никогда не появиться", — говорит она.

К тому же, в случае появления, вакцина может не защищать от заражения, а только облегчать сопутствующие болезни симптомы.

Между тем, в Германии финансирование исследований эффективных стратегий терапии коронавируса может значительно возрасти.

"Мы хотим инвестировать 45 млн евро в около 90 перспективных проектов. Понять биологию вируса и пути его передачи является залогом появления эффективной терапии и дополнительные меры для обуздания вируса", — заявила министр образования и исследований ФРГ Аня Карличек.

Таким образом, средства, предусмотренные на исследование антикоронавирусних стратегий, возрастут втрое.

Напомним, первая в США экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Moderna, протестированная на людях, дала положительные результаты: у 45 добровольцев, которые участвовали в тестировании начиная с марта, вакцина выработала желаемый иммунитет.