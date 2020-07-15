Американская вакцина от COVID-19 дала положительный результат

Первая в США экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Moderna, протестированная на людях, дала положительные результаты: у 45 добровольцев, которые участвовали в тестировании начиная с марта, вакцина выработала желаемый иммунитет, сообщает Investing.com со ссылкой на Yahoo Finance.

Как отмечает издание, у испытуемых появились так называемые нейтрализующие антитела в кровотоке — то есть молекулы, блокирующие инфекцию на уровнях, сравнимых с теми, которые обнаружены у людей, уже переболевших коронавирусом.

Медицинский журнал New England Journal of Medicine написал, что вакцина вводилась двумя дозами с интервалом в месяц.

При этом, серьезных побочных явлений не было, хотя у более чем половины участников исследования имелись гриппоподобные реакции на прививки — головная боль, озноб, лихорадка и боль в месте инъекции, что не редкость при использовании других вакцин.

Финал испытания вакцины, разработанной совместно фирмой Moderna и Национальным институтом здравоохранения США, начнется примерно 27 июля с участием около 30 тысяч человек, включая не только молодых, но и пожилых людей, перед которыми будет стоять задача доказать, действительно ли вакцина достаточно сильна, чтобы защитить от коронавируса.

Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи уже оценил эту новость положительно.

Сразу после этой новости цена акций Moderna подскочила почти на 15% после закрытия биржи в США, а в целом ее акции выросли почти в четыре раза в этом году.

Напомним, еще в мае Moderna Inc сообщила об успехе во время первых испытаний вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, в Китае заявили об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам спрогнозировало, что вакцина против коронавирусного заболевания COVID-19 по "оптимистическому сценарию" будет готова в 2021 году.