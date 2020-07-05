Происшествия 1 час назад

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания 3 лекарств от COVID-19

Гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от коронавируса

Гидроксихлорохин. Фото: ruherald.com Гидроксихлорохин. Фото: ruherald.com
Гидроксихлорохин. Фото: ruherald.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов — гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов по поиску препарата для лечения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", — говорится в сообщении.

Указано, что в рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Причем препараты тестировали исключительно на зараженных коронавирусом в больницах.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции", — констатировали в организации.

Как сообщалось, гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.

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