Украина одной из первых заказывает вакцину от коронавируса — Минздрав

Украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.
Об этом в среду, 17 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", — отметил он.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинской вакцины против COVID-19 не будет. По его словам, сейчас в мире разрабатываются около 70 вакцин против коронавирусной инфекции.
Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 17 июня, в Украине 33 тысячи 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 тысяч 943 пациента выздоровели.
Таким образом, за прошедшие сутки зафиксировано рекордные 758 новых случаев коронавируса, 415 человек выздоровели, а 31 — умер.
Тем временем в Великобритании в городе Оксфорд начались первые испытания вакцины от коронавируса на людях. Британские ученые надеются подготовить миллион вакцин к сентябрю и помочь другим странам.