Украина одной из первых заказывает вакцину от коронавируса — Минздрав

Украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.

Об этом в среду, 17 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", — отметил он.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинской вакцины против COVID-19 не будет. По его словам, сейчас в мире разрабатываются около 70 вакцин против коронавирусной инфекции.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 17 июня, в Украине 33 тысячи 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 тысяч 943 пациента выздоровели.

Таким образом, за прошедшие сутки зафиксировано рекордные 758 новых случаев коронавируса, 415 человек выздоровели, а 31 — умер.

Тем временем в Великобритании в городе Оксфорд начались первые испытания вакцины от коронавируса на людях. Британские ученые надеются подготовить миллион вакцин к сентябрю и помочь другим странам.