Новый антирекорд: за сутки в Украине подтвердили 758 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 17 июня, в Украине 33 тысячи 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 тысяч 943 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксированы рекордные 758 новых случаев коронавируса, 415 человек выздоровели, а 31 — умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 517 тысяч 995 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1500 случаев;
Волынская область — 1554 случая;
Днепропетровская область — 1012 случаев;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1147 случаев;
Закарпатская область — 1808 случаев;
Запорожская область — 538 случаев;
Ивано-Франковская область — 1849 случаев;
Кировоградская область — 592 случая;
город Киев — 4026 случаев;
Киевская область — 2078 случаев;
Львовская область — 3227 случаев;
Луганская область — 66 случаев;
Николаевская область — 323 случая;
Одесская область — 1158 случаев;
Полтавская область — 281 случай;
Ровенская область — 2499 случай;
Сумская область — 230 случаев;
Тернопольская область — 1510 случаев;
Харьковская область — 1652 случая;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 577 случаев;
Черновицкая область — 4082 случая;
Черкасская область — 564 случая;
Черниговская область — 440 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 июня в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 тысячи 653 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее сервисный центр МВД №8047, расположенный в Киеве на улице Большая Кольцевая, закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 среди сотрудников.