Новый антирекорд: за сутки в Украине подтвердили 758 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 17 июня, в Украине 33 тысячи 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 тысяч 943 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксированы рекордные 758 новых случаев коронавируса, 415 человек выздоровели, а 31 — умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 517 тысяч 995 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1500 случаев;

Волынская область — 1554 случая;

Днепропетровская область — 1012 случаев;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1147 случаев;

Закарпатская область — 1808 случаев;

Запорожская область — 538 случаев;

Ивано-Франковская область — 1849 случаев;

Кировоградская область — 592 случая;

город Киев — 4026 случаев;

Киевская область — 2078 случаев;

Львовская область — 3227 случаев;

Луганская область — 66 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1158 случаев;

Полтавская область — 281 случай;

Ровенская область — 2499 случай;

Сумская область — 230 случаев;

Тернопольская область — 1510 случаев;

Харьковская область — 1652 случая;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 577 случаев;

Черновицкая область — 4082 случая;

Черкасская область — 564 случая;

Черниговская область — 440 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 июня в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 тысячи 653 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее сервисный центр МВД №8047, расположенный в Киеве на улице Большая Кольцевая, закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 среди сотрудников.