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В Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за коронавируса у сотрудников

Сейчас в здании осуществляются дезинфицирующие меры по устранению инфекции

Сервисный центр МВД. Фото: из открытых источников Сервисный центр МВД. Фото: из открытых источников
Сервисный центр МВД. Фото: из открытых источников

Сервисный центр МВД №8047, расположенный в Киеве на улице Большая Кольцевая, закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 среди сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба регионального сервисного центра МВД в Киеве.

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"Сервисный центр МВД №8047, на улице Большая Кольцевая, 110а, закрыто из-за обнаружения заболевания COVID-19 среди сотрудников. Сейчас в здании осуществляются дезинфицирующие меры по устранению инфекции. В течение некоторого времени сервисный центр МВД не будет осуществлять прием граждан", — говорится в сообщении.

Также в сервисном центре рекомендовали лицам, которые зарегистрировались онлайн для получения услуги, выбрать любой другой сервисный центр МВД в Киеве.

При этом для получения услуги необходимо предоставить талон электронной очереди.

Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили причину вспышек COVID-19 по Украине.

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Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 16 июня, в Украине 32 тысячи 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тысяч 528 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 666 новых случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, 11 — умерли.

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