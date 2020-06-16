Жену президента госпитализировали с двусторонней пневмонией

Больную COVID-19 жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", — говорится в сообщении.

При этом указано, что супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В то же время проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат, заверили на Банковой.

Напомним, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

Вскоре президент Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику. Однако он призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима в дальнейшем.