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Жену президента госпитализировали с двусторонней пневмонией

В то же время очередные ПЦР-тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат

Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Больную COVID-19 жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", — говорится в сообщении.

При этом указано, что супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В то же время проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат, заверили на Банковой.

Напомним, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

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Вскоре президент Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику. Однако он призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима в дальнейшем.

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