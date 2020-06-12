Жена президента Зеленского заразилась коронавирусом

Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Отмечается, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Президент Украины и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

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"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные", — говорится в сообщении.

Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. "Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", — резюмируют в ОПУ.

Положительный тест подтвердила и сама Зеленская. У себя на странице в Facebook она написала, что ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", — отметила она.

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Первая леди объяснила, почему написала пост. По ее словам, она хочет, чтобы все помнили: рано терять бдительность и, возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

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"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.

Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.