Жена президента Зеленского заразилась коронавирусом

Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Отмечается, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Президент Украины и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные", — говорится в сообщении.
Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. "Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", — резюмируют в ОПУ.
Положительный тест подтвердила и сама Зеленская. У себя на странице в Facebook она написала, что ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез.
"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", — отметила она.
Первая леди объяснила, почему написала пост. По ее словам, она хочет, чтобы все помнили: рано терять бдительность и, возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.
Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.