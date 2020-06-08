Зеленский намерен законодательно закрепить обязанности первой леди

Президент Владимир Зеленский считает нужным разработку законопроекта, который будет регулировать институт первой леди в Украине.

Об этом глава государства рассказал во время визита в Хмельницкую область, сообщает "Украинская правда".

Так, он уверяет, что за год в политике его отношения с женой Еленой стали только крепче, однако часто люди относятся к первой леди несправедливо, ведут себя неэтично.

Приводя пример безосновательной критики, Зеленский вспомнил историю с врачом, который повел себя неэтично по отношению к первой леди.

"У нас была такая история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже тем, которые не лечили больных на коронавирус, а просто в жизни заболевших им. Писала письма, но не хотела на этом пиариться", — рассказал президент.

По его словам, "антипиар" ей сделал человек, который ответил: "Что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки)?".

"К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, потому что не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", — уточнил Зеленский.

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По мнению главы государства, этот человек вел себя неэтично, обидно, поскольку надбавки и зарплата не зависят от первой леди.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен. У первой леди, по крайней мере, в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю", — заявил президент.

По его словам, тогда люди, выбирая президента страны, будут понимать, что предстоит делать первой леди.

Ранее рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом. Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.