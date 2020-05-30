Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тысячи 468 грн, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины (ОПУ).

По данным пресс-службы главы государства, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тысяч грн.

В ОПУ отмечают, что с мая 2019 Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 тысяч 787 грн.

В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский также задекларировал 4 млн 423 тысяч грн, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшее его жене.

Кроме того, семья главы государства продала корпоративные права всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 грн.

В пресс-службе президента также сообщают, что прошлой весной Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD, всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации и корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Президент Украины продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 млн 810 тысяч грн. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 млн 650 тысяч грн. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли. Также семья Зеленских получила 3 ​​млн 200 тысяч грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании, — заявили в Офисе Президента.

В 2019 году супруга Президента Елена Зеленская получила займ от Сергея Шефира в размере 5 млн грн, который был возвращен к концу отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 грн.

В Офисе главы государства добавили, что поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Напомним, ранее президент внес в декларацию сведения о том, что получил 902 тысячи 454 грн дохода от сдачи в аренду имущества иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.