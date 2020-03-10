Богдан задекларировал 14 квартир, 10 участков, 5 машин и миллионы на счетах и наличными

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в поданной перед увольнением электронной декларации указал банковские счета и недвижимость в Украине и за рубежом, автомобили и швейцарские часы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно внесенным Богданом данным, на своей должности он получил 63,13 тысячи грн зарплаты от Государственного управления делами, 20 тысяч грн дохода от предоставления имущества в аренду ООО "Интермайно" и 4 грн процентов в "Приватбанке".

В "Приватбанке" у бывшего главы Офиса президента размещено 10,4 млн грн, почти 40 тысяч евро и 29 тысяч долларов, в "Креди Агриколь Банке" — 647 тысяч долларов и 213,88 тысяч грн, в словацком Tatra Bank AS — 244,65 тысяч евро, в AS "PrivatBank" (Латвия) — 53,51 тысяч евро. Наличными Богдан задекларировал 721,6 тысяч долларов и 238,4 тысяч евро.

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В декларации он также указал дом площадью 560,6 квадратных метров в Козине Киевской области, приобретенный в 2011 году, две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 квадратных метров, приобретенные в 2006 и 2007 годах, квартиру в Словакии площадью 81,78 квадратных метров, приобретенную в 2017 году за 2,18 млн грн. Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

Кроме того, в собственности Богдана указаны 10 недостроенных квартир площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 квадратных метров в Киеве, а также 10 земельных участков: один в Киеве, восемь — в Киевской области (два из которых стоимостью 1,81 млн грн и 1,47 млн грн) и еще один — во Львовской области, приобретенные в 2005-2009 годах.

При этом Богдан арендует у ООО "Интермайно" с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 квадратных метров.

В собственности экс-главы ОП — два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 годов выпуска стоимостью 683 и 750 тысяч грн соответственно, приобретенные в 2017 и июне 2019 года, три "Мерседеса": 2019 года выпуска стоимостью 2,89 млн грн, приобретенный в мае 2019 года, 2014 г. п. стоимостью 250 тысяч грн, приобретенный в январе 2019 года, и 2015 г. п. стоимостью 440 тысяч грн, приобретенный в 2015 году.

У Богдана есть три пары швейцарских часов класса "Люкс" марок Breitling и Ulysse Nardin.

В собственности у одной из его дочерей Софии с 2012 года — домовладение площадью 319 квадратных метров стоимостью 665,47 тысячи грн и безвозмездно с 2008 года — квартира в Киеве.

Три его другие дочери Виктория, Анастасия и Екатерина с 2014 года бесплатно пользуются квартирой в Киеве площадью 184,7 квадратных метров.

У его дочерей есть счета в словацком Tatra Bank AS: у Екатерины и Софии — по 35 тысяч евро, у Анастасии — 45 тысяч евро, у Виктории — 49 тысяч евро, и незначительные суммы в гривне в "Приватбанке".

Ранее Богдан рассказал, что за период с августа 2019 года по январь 2020 года ему начислили больше 252 тысяч грн зарплаты, а после вычета налогов он получил чуть больше 203 тысяч грн.

Напомним, 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента Украины (ОП).