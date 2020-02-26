Политика 1 час назад

Богдан рассказал, сколько заработал в Офисе президента

Больше всего экс-глава ОП заработал в декабре, когда ему начислили почти 50,5 тысяч грн

Богдан рассказал, сколько заработал в Офисе президента Богдан рассказал, сколько заработал в Офисе президента
Экс-глава ОПУ Андрей Богдан. Фото: ZIK

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о том, сколько он зарабатывал на своем посту за последние 6 месяцев. Так, за период с августа 2019 года по январь 2020-го ему начислили больше 252 тысяч грн, а после вычета налогов он должен был получить чуть больше 203 тысяч грн.

Об этом сам Богдан рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

В приложенных документах видно, что больше всего экс-глава ОП заработал в декабре, когда ему начислили почти 50,5 тысяч грн. После вычетов налогов сумма составила 40,5 тысяч грн. Самая маленькая зарплата у Богдана была в январе — ему начислили 33,4 тысячи грн, а после вычета налогов осталось 26,9 тысяч грн.

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"Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", — добавил он.

В посте Богдан действительно опубликовал заявление на имя руководителя Государственного управления делами с просьбой перечислять его заработную плату на счета двух благотворительных фондов — "Таблеточки" и "Благомай". Оба фонда получили по 113 тысяч 455 грн.

Напомним, журналисты Delo.ua ранее писали, что в последние месяцы Андрей Богдан перестал сопровождать Владимира Зеленского на официальных мероприятиях и поездках. Вместо него в "свите" президента появился Андрей Ермак. В информационном пространстве появилось несколько версий, объясняющих происходящее, но основная из них — аппаратная война Богдана и Ермака. Явление для украинского политикума далеко не новое. Впрочем, еще недавно политические эксперты сомневались, что Зеленский уволит Богдана в ближайшее время.

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Во вторник, 11 февраля, на сайте президента Украины было опубликовано два приказа — один об увольнении Андрея Богдана с поста главы ОПУ, а второй о назначении на эту должность бывшего помощника главы государства Андрея Ермака.

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