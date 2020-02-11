Политика 2 часа назад

Официально: Зеленский сменил на посту главы ОП Богдана на Ермака

Слухи о том, что Андрей Богдан выпал из фавора — подтвердились

Официально: Зеленский сменил на посту главы ОП Богдана на Ермака Официально: Зеленский сменил на посту главы ОП Богдана на Ермака
Зеленский уволил Богдана с поста главы ОП. Фото: пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента Украины (ОП). Его место займет теперь уже бывший помощник главы государства Андрей Ермак

Соотвествующие указы во вторник, 11 февраля, были обнародованы на сайте президента.

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Указ о назначении Андрея Ермака главой ОФиса президента также датирован 11-м февраля 2020 года.

Как писало ранее Delo.ua, в последние месяцы Андрей Богдан перестал сопровождать Владимира Зеленского на официальных мероприятиях и поездках. Вместо него в "свите" президента появился Андрей Ермак. В информационном пространстве появилось несколько версий, объясняющих происходящее, но основная из них — аппаратная война Богдана и Ермака. Явление для украинского политикума далеко не новое. Впрочем, еще недавно политические эксперты сомневались, что Зеленский уволит Богдана в ближайшее время.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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