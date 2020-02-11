Уход Богдана: что происходит в офисе Зеленского и чего ждать от его нового главы Ермака

Андрей Богдан больше не руководит Офисом президента Украины (ОП). И если в первый раз информация о его отставке, которая вызвала эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве, оказалась шуткой, то в этот раз все серьезно. 11 февраля на сайте ОП появился соответствующий указ президента Владимира Зеленского. И еще один — о назначении новым руководителем ОП теперь уже бывшего помощника президента Андрея Ермака, который ранее в офисе главы государства занимался международными вопросами. Delo.ua разбиралось в том, что стоит за таким кадровым решением и чего можно ждать от нового главы ОП.

Что произошло?

О проблемах в Офисе президента Delo.ua рассказывало и ранее — несколько месяцев назад Андрей Богдан, верный спутник Зеленского на официальных мероприятиях, фактически исчез с радаров. Его место в "свите" президента занял Ермак. Позднее стало известно и о постоянных конфликтах в офисе президента между двумя Андреями. Политические эксперты обстановку расценивали как традиционную "аппаратную войну" и отмечали, что гиперболизированная персона Богдана стала не устраивать самого Зеленского.

Однако в прогнозах относительно скорой отставки Богдана эксперты были сдержаны. Но она состоялась — 11 февраля 2020 на сайте ОП появились соответствующие указы президента, и Богдана на посту официально сменил Ермак. При этом, как утверждает УП со ссылкой на свои источники в ОП, накануне у Богдана был неприятный разговор с Зеленским, после которого он и написал заявление.

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В Офисе, в свою очередь, смену кадров прокомментировали сдержанно. "С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства", — говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Богдан на должности главы ОП запомнился рядом скандалов и мемов. Фото: Станислав Груздев

Решение Богдана уйти в отставку могло быть принято на эмоциях: конкуренция и противостояние в ОП было затяжным, и он попытался пойти ва-банк, заявив о желании уйти. А Зеленский его отставку принял, предполагает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. Тем более, о том, что конфликты в команде мешают работать, в интервью "Интерфакс Украина" рассказывал и сам президент.

"Плюс Богдан набрал на себя часть негатива — все подковерные, полулегальные вещи ассоциировались с ним, и поэтому было принято такое решение (об отставке Богдана — Delo.ua). Хотя я все же думаю, что ему предложили перейти на другое место работы, и он либо не согласился, либо это еще может произойти в ближайшее время. Но и уйти с обидой он, конечно, мог. Но нужно понимать, что на Богдане были завязаны определенные вопросы, в том числе коммуникация с Верховной Радой, организация определенных голосований. И если он уходит, то нужен другой человек, который будет этим заниматься. Может, таким человеком как раз и есть Ермак, ведь он также участвовал в подборе депутатов и эту специфику знает", — говорит Петренко.

Как отмечает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, с одной стороны, в первое время каденции Богдан Зеленскому был необходим. С другой, эксперт также отмечает, что Богдан взял на себя часть негатива, связанного с решениями и действиями провластной команды.

"Мавр сделал свое дело. Изначально у Зеленского не было людей, у которых был бы хотя бы какой-то опыт политического управления и участия в политической жизни. Поэтому Богдан ему был просто необходим. Также он ему нужен был для того, чтобы провести весьма сомнительные с юридической точки зрения вещи. И само назначение Богдана тоже было с нарушением закона (Богдан подпадал под действие закона о люстрации, поэтому не мог быть назначен главой Администрации президента. Для решения этого вопроса АП формально ликвидировали, и вместо нее появился Офис президента — Delo.ua). Потом был роспуск Верховной Рады 8-го созыва, "турборежим". И за всем этим стоял Богдан", — говорит Гарань.

Отправив его в отставку, Зеленский не только снял с себя часть негатива, но и отправил соответствующие сигналы Западу, в том числе и относительно олигарха Игоря Коломойского, говорит эксперт. Отметим, что Богдан в свое время был юристом бизнесмена, что дало многим основания подозревать его в лоббировании интересов Коломойского. Несмотря на то, что на посту ОП Богдан "человеком Коломойского" не был, он потенциально был связующим звеном, говорит Гарань.

И, отправив Богдана в отставку, Зеленский еще раз показал, что он дистанцировался в том числе и от Коломойского, считает эксперт.

Who is Mr. Ермак

До прихода в Офис Президента Ермак был юристом и кинопродюсером, занимался бизнесом. Одну из его деловых связей год назад даже расследовали "Схемы" — журналисты установили, что одним из его бизнес-партнеров является приближенный к президенту РФ Владимиру Путину Рахамим Емануилов. С президентом Зеленским Ермак тоже знаком не первый год. И, несмотря на то, что с дипломатией он связан не был, в ОП он стал курировать внешнеполитическое направление. В первую очередь — канал контактов с США, "Нормандский формат" и переговоры с Россией.

К "копилке" достижений Ермака можно отнести, в частности, возвращение из РФ украинских пленных и сдвиги в переговорах в "нормандском формате". В то же время, за контакт с РФ Ермака обвиняли и в том, что он является носителем "пророссийской риторики". Соответствующее заявление в свое время сделал представитель оппозиционной политической силы — нардеп и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Впрочем, по мнению Петренко, такие претензии безосновательны — риторика Ермака находится в рамках национальных интересов Украины, и в своих действиях он ориентируется на президента и его программу.

"Ермак — темная лошадка, про него мало что известно, есть много слухов. Но пока с теми заданиями, которые перед ним ставит президент, он более-менее справляется, то есть в процессе их выполнения есть позитивные сдвиги. Обмен пленными — это тоже то, что лежало на плечах Ермака", — говорит эксперт.

Впрочем, как считает Гарань, многие из решений, в том числе и относительно переговоров "нормандской четверки" и газовых вопросов, достаточно контроверсионны, и для команды Зеленского в целом станут вызовом.

От Андрея Ермака ожидают более сдержанного стиля работы в отличие от его предшественника Богдана. Фото: Liga.net

При этом от международного вектора работы Ермак не отойдет и на посту главы ОП, считают эксперты. Более того, внешнеполитические вопросы будут оставаться приоритетными, поскольку такими они являются для президента, отмечает Петренко. Но к этому добавится еще и координация работы внутриполитического характера. И вызовом для Ермака станут местные выборы, уверен он. По мнению Гараня, внутренняя политика Ермака будет более взвешенной и гибкой, нежели у его предшественника.

Если Богдан был эпатажным, то нынешний глава ОП готов к работе без "зашкваров", говорит эксперт.

"С точки зрения его предыдущей позиции, у Ермака были свои плюсы — он показал себя как, в определенной степени, эффективного коммуникатора, переговорщика. Есть достижения. Как он будет руководить Офисом президента — покажет время, — отмечает Петренко, — Но в том, что произошло, есть плюс — возможно, сейчас снизится градус определенной конкуренции внутри Офиса президента, которая, как говорил Зеленский, мешает работе. Возможно эта ротация сможет сделать эту команду более целостной и ориентированной на общий результат".

При этом отставкой Богдана дело, скорее всего, не закончится. По мнению Петренко, после его ухода под пристальным вниманием может оказаться премьер-министр Алексей Гончарук и еще ряд министров, назначения которых состоялись при рекомендациях экс-главы ОП Богдана. В то же время эксперт подчеркивает — процесс переформатирования Кабмина начался раньше, поэтому связывать прямо возможные перестановки в будущем с отставкой Богдана нельзя. Кадровые ротации могут произойти и среди заместителей руководителя Офиса президента, говорит он.

"Я думаю, что если Богдан не переходит на другую должность, то, скорее всего, "его" люди будут уходить за ним следом — либо сами, либо нет, поскольку очевидно, что будет конфликт интересов", — считает эксперт.

Отчасти с тем, что после ухода Богдана сотрудники, которых он рекомендовал, попадут под пристальное внимание, согласен и Гарань. Но для Зеленского в работе важна не только эффективность, но и лояльность, и этими двумя критериями будет руководствоваться и глава государства, и новый руководитель его Офиса, говорит эксперт.

Напомним, согласно последним данным социологов, рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому снизился до 59%. Тем не менее, он пока остается единственным политиком с положительным балансом доверия у украинцев.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua