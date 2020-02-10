Политика 6 часов назад

Гончарук не исключает появления в Кабмине нового вице-премьера

Новый вице-премьер должен заниматься экономическими вопросами

Гончарук не исключает появления в Кабмине нового вице-премьера Гончарук не исключает появления в Кабмине нового вице-премьера
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

В Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Факты недели" на телеканале ICTV, передает "РБК-Украина".

По словам главы правительства, новый вице-премьер будет координировать экономический блок и будет заниматься привлечением инвестиций.

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"Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", — заявил он.

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Ранее Гончарук рассказал, что предложил известному юристу и представителю Украины в политической подгруппе ТКГ Алексею Резникову возглавить Министерство оккупированных территорий. Премьер-министр не исключает, что назначение состоится в ближайшее время.

Напомним, во время брифинга в Верховной Раде председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталух заявил, что для преодоления кризиса в украинской промышленности необходимо создать Министерство промышленной политики.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: РБК-Украина

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