Доходы министров Гончарука в 2-5 раз выше министров Гройсмана — СМИ

Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства Владимира Гройсмана.

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает НВ Бизнес.

В частности, в декабре 2019 года министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислили от 70 тысяч до 220 тысяч грн.

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"Доходы нынешней правительственной команды в 2-5 раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимира Гройсмана", — говорится в публикации.

Указано, что также выросли общие расходы на содержание чиновничьего аппарата. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1,1 млрд грн — на 25,6% больше, чем в 2019 году (848 млн грн).

В свою очередь Верховная Рада получила 2 млрд грн финансирования.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", — считает Владимир Омельян, министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

По мнению министра экономики Тимофея Милованова, подавляющее большинство украинцев до сих пор хочет видеть среди руководителей образованных, желательно с дипломом международного образца молодых, но не совсем зеленых, честных и низкооплачиваемых профессионалов, которые живут на сбережения родителей в их квартире.

"Напомню, что Виктор Янукович получал 20 тысяч грн заработной платы, но $40 млрд (один бюджет Украины) при нем исчезли", — отметил Милованов.

Напомним, 15 января 2020 года Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат. Также Кабмин опубликовал зарплаты премьера и министров за 2019 год.