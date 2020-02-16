Около $350 тысяч наличными и 9 компаний: декларация нового главы Офиса президента

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию о доходах за 2019 год.

Об этом следует из соответствующего документа на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В частности, по данным опубликованной декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 квадратных метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1000 грн.

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В общем Ермак внес в декларацию почти 255 тысяч грн дохода за 2019 год, в частности, это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группе европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также новый глава ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Еще Ермаку принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% — у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

Кроме того, на Ермака оформлен кредит на 1,26 млн грн, он также имеет наличные денежные средства в сумме $347 тысяч, 50 тысяч евро, а также 26,8 тысяч и 609 грн — на банковских счетах.

При этом, как следует из э-декларации, руководитель Офиса президента одолжил третьим лицам 1,38 млн грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3,33 млн и 4,98 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины после того, как его предыдущий глава Андрей Богдан подал в отставку. Ермак находится на должности руководителя ОП с 11 февраля.