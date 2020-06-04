Кофейный скандал: Зеленский готов заплатить штраф, а Ляшко сомневается в Киеве

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом.

Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.

Еще больше возмущения вызвал тот факт, что происходило это на глазах у главного санитарного врача Украины, а по совместительству главного спикера коронавирусной темы Виктора Ляшко.

Этот факт затмил и встречу президента с местным бизнесом, и 8 км, которые Зеленский пробежал за 48 минут. При этом о походе в кафе гарант лично рассказал и у себя на странице в Twitter.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", — отметил он. В пресс-службе ОП добавили, что визит Зеленского "вызвал большой ажиотаж — горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".

Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії. pic.twitter.com/pLnbqO7lHB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2020

В Telegram-канале Офиса президента появилась другая фотография, на которой Зеленский в окружении пятерых (!) человек, среди которых глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Сергей Трофимов пьют кофе в помещении кафе. На заднем плане видно главного санврача Виктора Ляшко. При этом, по распоряжению Кабинета министров, работа заведений общественного питания в помещениях запрещена на период карантина. Пока же кафе и ресторанам разрешают работать только на вынос и на открытых террасах.

Президент Украины и его свита нарушают карантин. Фото: пресс-служба ОП

Полноценная работа заведений питания разрешена только с 5 июня. Но даже в этом случае президент и его свита нарушили бы правила правительства. Одно из главных его требований — соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не больше четырех клиентов за одним столом (кроме детей до 14 лет). Зеленский же собрал за столом сразу шестерых.

Такое пренебрежение распоряжением Кабмина вызвало горячую дискуссию, сбить уровень которой попытался Ляшко. Он объяснил, что во время прогулки по городу они хотели взять обед на вынос, но один из рестораторов в кафе заявил президенту, что уже сегодня готов работать по новым санитарным нормам. По словам Ляшко, они зашли посмотреть, чтобы президент убедился, что "проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких".

Санврач, по его словам, "наблюдал и волновался", однако "все прошло гуд". Позже Зеленский, в комментарии журналистке признался — он готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина. "Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел — все там проверили", — подчеркнул он.

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Правда, уже в четверг, 4 июня, Ляшко рассказал в комментарии LB.ua, что в Киеве с 5 юиня могут и не заработать полноценно кафе.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра, — объяснил он, добавив, — окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений должна принять региональная комиссия".

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 4 июня, в Украине было 25 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных и 11 тысяч 42 пациента выздоровели. По данным Министерства здравоохранения, за сутки зафиксировано 588 новых случаев коронавируса. Киев за минувшие сутки занял второе место по количеству новых заболевших — зарегистрировали 77 случаев.